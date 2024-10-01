الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من أبو عبيدة على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

علق المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، على الهجوم الإيراني ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن هذا اليوم استثنائي، تعرضت فيه تل أبيب لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين ولبنان وإيران.

تخوف أمريكي من سيناريو الرد الإسرائيلي

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسئولين في إدارة الرئيس جو بايدن قولهم: إن الولايات المتحدة تتخوف من تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إنه إذا تجرأت إسرائيل على الرد على الهجوم الذي تعرضت له أو ارتكبت أعمالا خبيثة فسيكون ردنا مدمرا.

موجة أولى من الصواريخ الإيرانية تجاه الأراضي المحتلة

وأكد الحرس الثوري الإيراني: أن الصواريخ التي أطلقها تأتي ضمن الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.


وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أنه سيتم استهداف أماكن عسكرية إسرائيلية بعد الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

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أبو عبيدة كتائب القسام الهجوم الإيراني ايران وإسرائيل

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