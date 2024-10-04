مقتل وإصابة 23 جنديا، الاحتلال يكشف خسائره جراء هجوم المقاومة العراقية على الجولان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، بمقتل جنديين وإصابة 21 آخرين في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.

المقاومة العراقية تستهدف تل أبيب والجولان

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، كثفت المقاومة العراقية من هجماتها ضد دولة الاحتلال، باستخدام الطائرات المسيرة لضرب أهداف حيوية في إيلات وتل أبيب وحيفا والجولان.

أبرز عمليات المقاومة العراقية ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية في ‎العراق،عن مهاجمة 3 أهداف في 3 عمليات منفصلة بالجولان وطبريا في الأراضي المحتلة بالمسيرات.

ويوم الخميس الماضي، شنت الفصائل العراقية هجوما على دولة الاحتلال، معلنة ضرب هدفا في جنوب إسرائيل بطائرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.