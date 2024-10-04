جيش الاحتلال يستهدف 2000 موقع لبناني خلال 4 أيام

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته ضربت أكثر من ألفي موقع خلال أربعة أيام من عملية برية محدودة في جنوب لبنان، لاستهداف مواقع تابعة لجماعة حزب الله.

هجمات الاحتلال في لبنان

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، القول “إنه جرى ضرب أكثر من ألفي هدف عسكري، بما يشمل مسلحين ومنشآت عسكرية وأسلحة وغيرها”.

مواجهات بين إسرائيل و حزب الله



وتدور مواجهات بين إسرائيل وحزب الله، الموالية لإيران، منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، تصاعدت حدتها إلى قصف جوي متبادل، واجتياح بري للجنوب اللبناني.

وكانت إسرائيل قد نفذت سلسلة هجمات ضد حزب الله، منها تفجير أجهزة الاتصالات من نوع "بيجر" و"ووكي توكي"، وعمليات اغتيال راح ضحيتها عدد من قادة حزب الله، على رأسهم أمين عام الحزب، حسن نصر الله.