كتائب القسام تنفذ كمينا لقوات إسرائيلية شرق خان يونس (فيديو)
بثت قناة الجزيرة مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام ضد القوات الإسرائيلية شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة.
كتئاب القسام تنصب كمينا لقوات إسرائيلية في خان يونس
وتظهر المشاهد اشتعال النيران بآليات إسرائيلية وسيطرة القسام على معدات عسكرية.
وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، عن تفجير حقل ألغام معد مسبقا ما أدى لمقتل جنود إسرائيليين.
وجاء في البيان: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية هندسية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
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