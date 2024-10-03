الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام تنفذ كمينا لقوات إسرائيلية شرق خان يونس (فيديو)

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام ضد القوات الإسرائيلية شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة.

كتئاب القسام تنصب كمينا لقوات إسرائيلية في خان يونس

وتظهر المشاهد اشتعال النيران بآليات إسرائيلية وسيطرة القسام على معدات عسكرية.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، عن تفجير حقل ألغام معد مسبقا ما أدى لمقتل جنود إسرائيليين.

وجاء في البيان: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية هندسية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

txt

كتائب القسام تعلن مقتل جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام بخان يونس

txt

القسام تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كتئاب القسام قطاع غزة غزة خان يونس

مواد متعلقة

كتائب القسام تعلن مقتل جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام بخان يونس

القسام تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

كرة اليد، الأهلي يفوز على برشلونة في مباراة تاريخية ويحصد برونزية مونديال الأندية

رسميا، كاف يحدد تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

عبد الله السعيد يخبر إدارة الزمالك برغبته في الاعتزال بالتيشرت الأبيض

السيسي لـ بن زايد: وجودك معانا شرف كبير لينا وحاجة تسعدنا

ممدوح عباس منتقدا كثرة احتفالات الزمالك بالسوبر: لعب عيال والسكوت من ذهب

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

منوعات

المزيد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أستاذة فيزياء وخبيرة في أنظمة الطهي.. كلوديا شينباوم أول سيدة تتولى رئاسة المكسيك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

المزيد
الجريدة الرسمية