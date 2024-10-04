الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل وإصابة 4 جنود في معارك جنوب لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اعترف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، بمقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين من لواء جولاني بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني

ويخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتباكات عنيفة مع حزب الله ، في ظل محاولة قوات الاحتلال اختراق الحدود اللبنانية والتقدم نحو الجنوب لدفع مقاتلي الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني.

إسرائيل تسعى للسيطرة على جنوب لبنان 

وتسعى إسرائيل إلى السيطرة على جنوب لبنان، وذلك ضمن خطة كشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوسع في المنطقة وإعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط.

وبالأمس، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل وإصابة قرابة 20 ضابطا وجندي إسرائيلي، ضمن عملية نفذها مقاتلي الحزب بالعبوات الناسفة.

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إسرائيل لبنان حزب الله جيش الاحتلال لواء جولاني

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