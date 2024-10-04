أطعمة غذائية تمد الجسم بالصحة وتمنع الأمراض، تعرف عليها

تناول الطعام بشكل صحيح هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها لصحة الجسم، حيث يقلل النظام الغذائي الصحي من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، وفقًا لموقع “WebMd” الطبي.

ويتفق معظم خبراء الصحة على أن أنواعًا معينة من الطعام مفيدة بشكل خاص للجسم، وضمن هذه المجموعات، تبرز بعض العناصر الغذائية.

الأطعمة الغنية بالألياف

قد تعرف الألياف على أنها شيء يساعد على البقاء منتظمًا، في حين أن هذا صحيح، إلا أنها تفعل أكثر من ذلك بكثير.

الألياف هي كربوهيدرات لا يستطيع الجسم هضمها، وتأتي في شكلين: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، حيث تتحول الألياف القابلة للذوبان إلى هلام أثناء مرورها عبر الأمعاء، وتساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول، اما الألياف غير القابلة للذوبان لا تذوب، لذلك تساعد في دفع الطعام عبر النظام (وتساعدك على التبرز).

يحتاج الإنسان إلى 20-30 جرامًا على الأقل من الألياف كل يوم، لكن معظم الأشخاص يحصلون على كمية أقل بكثير، وتعد الفواكه والخضراوات والفاصوليا مصادر جيدة، إن إضافة هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي يمكن أن يسهل على الشخص الحصول على ما يكفي منها

مضادات الأكسدة القوية

تلعب مضادات الأكسد دورًا في الوقاية من بعض الأمراض، فهي تساعد في منع تلف الخلايا من الجزيئات الموجودة في الجسم والتي تسمى الجذور الحرة.

وتشمل مضادات الأكسدة المعروفة فيتامين سي وفيتامين إي وبيتا كاروتين، من الأفضل الحصول عليها من الأطعمة، وذلك لأن الشخص يحصل أيضًا على الكثير من العناصر الغذائية الأخرى الموجودة بشكل طبيعي في هذه الأطعمة.

الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات هي مصادر رائعة لمضادات الأكسدة، وهذه ليست سوى عدد قليل من الأطعمة التي تحتوي على أنواع متعددة من مضادات الأكسدة:

الفلفل الحلو

التوت

البروكلي

الخضروات الورقية (مثل اللفت واللفت الأخضر)

الفول السوداني

الطماطم

البروتينات الصحية

تعتبر الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين شائعة لفقدان الوزن لأن البروتين يساعد على الشعور بالشبع، ولكن إذا حصل الشخص على معظم البروتين من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يأتي البروتين الأكثر صحة من المنتجات الحيوانية الخالية من الدهون، بما في ذلك الأسماك والدجاج ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وربما يكون الخيار الأفضل هو البروتين النباتي، والذي يساعد على الشعور بالشبع وهو محمل بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف ومضادات الأكسدة، يمكن الحصول على البروتينات النباتية من:

العدس

الفاصوليا (جميع الأنواع، من الفاصوليا السوداء إلى الحمص)

فول الصويا ومنتجاته (فول الصويا، التوفو)

اللوز والمكسرات الأخرى

بذور عباد الشمس

الكينوا

الأطعمة التي تعزز المناعة

يساعد جهاز المناعة في على محاربة العدوى، بما في ذلك فيروسات البرد والإنفلونزا، وتُظهِر الأبحاث أن النظام الغذائي السيئ قد يمنعه من العمل بالشكل المطلوب، ولكن بعض العناصر الغذائية قد تساعد، وتشمل:

فيتامينات أ، ج، د، هـ

فيتامينات ب2، ب6، ب12، وب9 (حمض الفوليك)

الحديد

السيلينيوم

الزنك

بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم لنقص هذه العناصر الغذائية، والأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة كثيرًا.

هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة:

فيتامين أ: الجزر والبطاطا الحلوة

فيتامين ب2: شرائح اللحم البقري والتوفو

فيتامين ب6: الحمص والسلمون

فيتامين ب12: منتجات الألبان والحبوب المدعمة

حمض الفوليك: الأفوكادو والسبانخ

فيتامين ج: براعم بروكسل وعصير الطماطم

فيتامين د: البيض، الفطر

فيتامين هـ: زبدة الفول السوداني، البروكلي

الحديد: الفاصوليا، الدواجن

السيلينيوم: المعكرونة والأرز المدعمين، المأكولات البحرية

الزنك: لحم البقر، المكسرات