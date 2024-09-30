أطعمة ومشروبات قدميها لأبنائك بعد عودتهم من المدارس، تعتبر فترة ما بعد العودة من المدرسة من الأوقات التي يحتاج فيها الأطفال إلى تناول أطعمة ومشروبات تمدهم بالطاقة؛ لاستعادة نشاطهم بعد يوم دراسي طويل.





أطعمة ومشروبات قدميها لأبنائك بعد عودتهم من المدارس

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية السليمة بعد عودة الأبناء من المدارس؛ تساعد في تعزيز تركيزهم، وتحسين قدرتهم على أداء الواجبات المنزلية، وتوفير الطاقة التي يحتاجونها للعب وممارسة النشاطات البدنية.

أطعمة تزيد التركيز



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن تقديمها لأبنائك، بعد عودتهم من المدارس؛ لتجديد نشاطهم:



الفواكه الطازجة

الفواكه الطازجة غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين مستويات الطاقة. الفواكه مثل التفاح، والموز، والبرتقال، والتوت غنية بالسكريات الطبيعية التي توفر طاقة سريعة دون التسبب في ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفواكه على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.



- التفاح: يحتوي على فيتامين C والألياف، ما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز النشاط.

- الموز: مصدر ممتاز للبوتاسيوم، الذي يساعد على تحسين وظائف العضلات والأعصاب.

- التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تحسن من صحة الدماغ وتحمي الخلايا من التلف.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز، والجوز، والكاجو تعتبر مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والبروتينات. تحتوي أيضًا على المعادن مثل المغنيسيوم والزنك، التي تعزز من صحة الدماغ وتزيد من التركيز. من الجيد تقديم المكسرات مع قليل من العسل أو مزجها مع الزبادي لزيادة قيمتها الغذائية.

- اللوز: يحتوي على فيتامين E والدهون الصحية التي تدعم الوظائف الدماغية.

- عين الجمل: غني بأحماض أوميجا-3 الدهنية التي تساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ.

الزبادي واللبن

يعد الزبادي واللبن من مصادر البروتين الجيدة، التي تساهم في بناء العضلات وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة. الزبادي اليوناني يحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالزبادي العادي، ويمكن إضافة الفواكه أو العسل لتحليته بشكل صحي.

- الزبادي اليوناني: يوفر مزيجًا مثاليًا من البروتينات والدهون الصحية.

- اللبن: يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D، مما يدعم صحة العظام ويساعد في تجديد الطاقة.

الخبز الكامل والحبوب

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يوفر طاقة طويلة الأمد بفضل محتواه العالي من الألياف والكربوهيدرات المعقدة. يمكن تقديم ساندويشات محشوة بالخضروات والجبن أو الزبدة الطبيعية (مثل زبدة الفول السوداني) لتعزيز القيمة الغذائية.

- الخبز المصنوع من القمح الكامل: يساعد في توفير الطاقة بشكل مستمر دون ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر.

- الشوفان: يمكن تقديمه كوجبة خفيفة مع الفواكه أو المكسرات، حيث يوفر الألياف التي تعزز من الشعور بالشبع والطاقة المستدامة.

الخضروات الطازجة مع صلصات صحية

الخضروات الطازجة مثل الجزر، الخيار، والفلفل الملون تعتبر خيارات ممتازة كوجبة خفيفة غنية بالفيتامينات والمعادن. يمكن تقديمها مع صلصة الحمص أو الزبادي لتعزيز نكهتها وإضافة بعض البروتينات الصحية.

- الجزر: يحتوي على فيتامين A الضروري لصحة العين.

- الفلفل الملون: غني بفيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم.

البيض

البيض يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتينات والدهون الصحية، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D والحديد. يمكن تقديم البيض مسلوقًا أو مخفوقًا مع الخضروات لوجبة خفيفة مشبعة.

- البيض المسلوق: خيار سريع وسهل، ويمنح الجسم الطاقة والبروتين اللازم لبناء العضلات.

- البيض المخفوق: يمكن تحضيره بسرعة وإضافة الخضروات مثل السبانخ أو الفلفل لزيادة القيمة الغذائية.

مشروبات طبيعية للأطفال

مشروبات صحية

تعتبر المشروبات الصحية ضرورية لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم خلال اليوم الدراسي، بالإضافة إلى أنها تساعد في تجديد الطاقة. من الأفضل تجنب المشروبات الغازية أو الغنية بالسكر واستبدالها بمشروبات طبيعية.

- الماء: يعد الخيار الأول والأهم للحفاظ على الترطيب والطاقة.

- العصائر الطبيعية: يمكن تحضير عصائر منزلية من الفواكه مثل البرتقال أو التفاح دون إضافة سكر. هذه العصائر تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تجديد النشاط.

- الحليب: يحتوي على الكالسيوم والبروتين، ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا مع وجبة خفيفة.

- مشروبات الشوكولاتة الساخنة المصنوعة من الكاكاو الطبيعي: يمكن أن تكون خيارًا ممتعًا وصحيًا، حيث يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي تعزز المزاج وتحسن الطاقة.

ألواح الطاقة المنزلية

يمكن تحضير ألواح طاقة صحية في المنزل باستخدام مكونات مثل الشوفان، المكسرات، العسل، والفواكه المجففة.

هذه الألواح توفر طاقة سريعة ومستدامة، وتعتبر بديلًا صحيًا للوجبات الخفيفة المصنعة.

- ألواح الشوفان والعسل: تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة مستدامة.

- ألواح المكسرات والفواكه المجففة: مزيج من الدهون الصحية والسكريات الطبيعية لتجديد الطاقة.