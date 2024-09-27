8 أطعمة تحارب الالتهاب في الجسم، والمسببة لها

تشير الدراسات إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن، وتشمل هذه زيت الزيتون وبعض أنواع التوت والفواكه والخضراوات والتوابل والأسماك

يمكن أن يكون الالتهاب جيدًا وسيئًا، من ناحية يساعد الجسم على الدفاع عن نفسه من العدوى والإصابة، من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى المرض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يمكن أن يؤدي الإجهاد وانخفاض مستويات النشاط والأطعمة التي تسبب الالتهاب إلى زيادة هذا الخطر بشكل أكبر، لهذا السبب، يُنصح بشدة بتناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

ما هي أفضل الأطعمة المضادة لاالتهابات؟

تحتوي الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والتوابل على مركبات مضادة للالتهابات وقد تساعد في تقليل التهاب، وقد تشمل الأطعمة الأكثر مضادة للالتهابات:

التوت

الأسماك الدهنية

البروكلي

الأفوكادو

الشاي الأخضر

الفلفل

الفطر

العنب

الكركم

زيت الزيتون البكر الممتاز

الشوكولاتة الداكنة والكاكاو

الطماطم

الكرز

1. التوت

التوت عبارة عن فاكهة صغيرة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن، وتوجد العشرات من الأصناف، بعض من أكثرها شيوعًا تشمل:

الفراولة

التوت الأزرق

التوت الأحمر

التوت الأسود

ويحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، وهذه المركبات لها تأثيرات مضادة للالتهابات والتي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض

2. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية هي مصدر رائع للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة وحمض إيكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك.

وعلى الرغم من أن جميع أنواع الأسماك تحتوي على بعض أحماض أوميجا 3 الدهنية، فإن هذه الأسماك الدهنية من بين أفضل المصادر:

السلمون

السردين

الرنجة

الماكريل

الأنشوجة

يساعد حمض إيكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك في تقليل الالتهاب، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى حالات صحية قد تشمل:

متلازمة التمثيل الغذائي

أمراض القلب

مرض السكري

أمراض الكلى

يقوم الجسم باستقلاب هذه الأحماض الدهنية إلى مركبات تسمى الريسولفين والبروتكتين، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات

3. البروكلي

البروكلي مغذي للغاية، وهو ينتمي إلى نوع النباتات الصليبية، إلى جانب القرنبيط وبراعم بروكسل والكرنب.

أظهرت الأبحاث أن تناول العديد من الخضروات الصليبية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وقد يكون هذا مرتبطًا بالتأثيرات المضادة للالتهابات لمضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

البروكلي غني بالسلفورافان، وهو مضاد للأكسدة يقلل الالتهاب عن طريق تقليل مستويات السيتوكينات والعامل النووي كابا ب (NF-κB)، وهي جزيئات تدفع الالتهاب في الجسم.

4. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب.

كما أنها تحتوي على الكاروتينات والتوكوفيرول، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يقلل أحد المركبات الموجودة في الأفوكادو من الالتهاب في خلايا الجلد التي تتشكل حديثًا

5. الشاي الأخضر

من المتعارف عليه أن الشاي الأخضر، مثل شاي الماتشا الأخضر، هو أحد المشروبات الأكثر صحة.

ووجدت الأبحاث أن شرب الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر والسمنة وغيرها من الحالات.

وترجع العديد من فوائده إلى خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

6. الفلفل

يحتوي الفلفل الحلو والفلفل الحار على فيتامين سي ومضادات الأكسدة ذات التأثيرات القوية المضادة للالتهابات.

يوفر الفلفل الحلو أيضًا مضاد الأكسدة كيرسيتين، والذي قد يقلل الالتهاب المرتبط بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري.

يحتوي الفلفل الحار على حمض السينابيك وحمض الفيروليك، اللذين قد يقللان الالتهاب ويدعمان الشيخوخة الصحية

7. الفطر

بينما توجد آلاف الأنواع من الفطر في جميع أنحاء العالم، إلا أن القليل منها صالح للأكل ويزرع.

وتشمل هذه الكمأة وفطر بورتوبيللو وفطر شيتاكي.

الفطر منخفض السعرات الحرارية وغني بالسيلينيوم والنحاس وجميع فيتامينات ب.

كما أنه يحتوي على الفينولات ومضادات الأكسدة الأخرى التي توفر الحماية المضادة للالتهابات.

8. العنب

يحتوي العنب على الأنثوسيانين، الذي يقلل الالتهاب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة والتهاب المفاصل والزهايمر واضطرابات العين.

يعد العنب أيضًا أحد أفضل مصادر الريسفيراترول، وهو مركب مضاد للأكسدة له العديد من الفوائد الصحية، وتظهر الدراسات أن الريسفيراترول يمكن أن يحمي القلب من الالتهاب.

في حين أن تناول مكملات الريسفيراترول ليس مثل تناول العنب، إلا أنه في إحدى الدراسات التي شملت 60 شخصًا يعانون من قصور القلب، فإن أولئك الذين تناولوا كبسولتين من مكملات الريسفيراترول بجرعة 50 مجم يوميًا لمدة 3 أشهر شهدوا انخفاضًا في علامات الجينات الالتهابية، بما في ذلك الإنترلوكين 6 (IL-6)

الأطعمة المسببة للالتهابات

بالإضافة إلى ملء النظام الغذائي بمكونات مضادة للالتهابات ومغذية، من الضروري الحد من استهلاكك للأطعمة التي يمكن أن تعزز الالتهاب وقد تدعم الصحة العامة.

على سبيل المثال، قد يرتبط تناول كميات أكبر من بعض الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المجمدة القابلة للتسخين في الميكروويف ومنتجات اللحوم المصنعة بمستويات أعلى في الدم

الأطعمة مثل المشروبات المحلاة بالسكر والكربوهيدرات المكررة قد تعزز الالتهاب أيضًا.

من الأمثلة على الأطعمة التي ارتبطت بمستويات متزايدة من الالتهاب:

الأطعمة المصنعة: رقائق البطاطس والوجبات السريعة

الكربوهيدرات المكررة: الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمقرمشات والبسكويت

الأطعمة المقلية: البطاطس المقلية والدجاج المقلي وأعواد الموزاريلا

المشروبات المحلاة بالسكر: الصودا والشاي الحلو والمشروبات الرياضية

اللحوم المصنعة: الهوت دوج والبرجر الجاهز