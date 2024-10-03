خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة
كشف الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية، أن الرغبة الشديدة في تناول أطعمة ضارة، قد تشير إلى اختلال توازن المواد المغذية في الجسم، الذي يحاول تعويضها بهذه الطريقة.
خبير التغذية يكشف سبب الرغبة في تناول الأطعمة الضارة
وقال ميخائيل غينزبورغ: "يحدث عند نقص بعض المواد النشطة بيولوجيا، انقلاب في الذوق، حيث يرغب الشخص بتناول شيئا ما لا يصلح للأكل، فمثلا تشير الرغبة الشديدة لدى الشابات بتناول الطباشير إلى نقص الحديد.. أي تظهر تفضيلات ذوقية غير صحيحة، وهذا يجب الانتباه له وإجراء الاختبارات اللازمة".
وأضاف ميخائيل غينزبورغ: "يمكن أن تشير الرغبة في تناول اللحم إلى نقص الحديد أيضا الذي لا يمتصه الجسم بصورة جيدة".
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