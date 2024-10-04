فوائد بذور الشيا، تنقص الوزن وتعزز صحة القلب والعظام

فوائد بذور الشيا، بذور الشيا من البذور الصحية التى اشتهرت مؤخرا لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم.

وفوائد بذور الشيا، عديدة وكذلك استخداماتها، ولها فاعلية كبيرة فى مجال التخسيس والعناية بالبشرة والشعر.

أهمية تناول بذور الشيا

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن بذور الشيا تعتبر من أكثر الأطعمة الصحية شهرة في العالم، وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي توفر فوائد صحية هامة للجسم، رغم صغر حجمها، فإن بذور الشيا تحتوي على العديد من المكونات الغذائية التي تجعلها إضافة رائعة لأي نظام غذائي صحي.

فوائد بذور الشيا

فوائد بذور الشيا للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد بذور الشيا التي تدفعنا لتناولها:-

احتوئها على نسبة عالية من الألياف، هذه الألياف تساهم في تعزيز الهضم الصحي وتحسين حركة الأمعاء.

تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يجعل بذور الشيا مفيدة للأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

بذور الشيا غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تعتبر ضرورية لصحة القلب، وتظهر الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بذور الشيا تحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية للحفاظ على صحة العظام، ويعتبر الكالسيوم على وجه الخصوص من العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على كثافة العظام، وهو مهم بشكل خاص للنساء وكبار السن الذين قد يكونون عرضة لأمراض مثل هشاشة العظام.

تعد بذور الشيا مصدر جيد للطاقة الطبيعية، حيث توفر هذه البذور الكربوهيدرات المعقدة التي تمكن الجسم من الحصول على طاقة مستدامة دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، لذلك، يمكن أن تكون بذور الشيا خيار جيد للأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة إضافية خلال اليوم، مثل الرياضيين.

نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة، يمكن أن تساعد بذور الشيا في مكافحة التأثيرات الضارة للجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة والشعر، كما أن الأوميجا 3 الموجودة في بذور الشيا تساهم في ترطيب البشرة وتعزيز مرونتها.

بذور الشيا تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، مثل الزنك والماغنيسيوم، ويمكن لهذه العناصر أن تساعد الجسم في مقاومة العدوى وتعزيز الصحة العامة.

طرق تناول بذور الشيا

وتابع، يمكن تناول بذور الشيا بطرق متنوعة، مثل إضافتها إلى العصائر، أو رشها على الزبادي أو السلطات، أو استخدامها كجزء من الوصفات الصحية مثل الشوربات والمخبوزات، كما يمكن نقعها في الماء أو الحليب لتحضير "جيل الشيا" الذي يُعتبر من المشروبات المغذية والشائعة.