فوائد بذور الشيا، تخفض الكوليسترول والسكر بالدم وتساعد في إنقاص الوزن

فوائد بذور الشيا، بذور الشيا من الحبوب التى اشتهرت مؤخرا ويزداد الإقبال على تناولها لفوائدها العظيمة خاصة فى مجال إنقاص الوزن.

وفوائد بذور الشيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

أهمية بذور الشيا

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن بذور الشيا، هي بذور صغيرة من نبات الشيا، قد اكتسبت شعبية واسعة في السنوات الأخيرة بفضل فوائدها الصحية العديدة، وهذه البذور تعتبر مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة بطرق متعددة.

فوائد بذور الشيا

فوائد بذور الشيا للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد بذور الشيا التى تدفعنا لتناولها:-

غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، وبذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي نوع من الدهون الصحية التي تلعب دور هام في تعزيز صحة القلب، وأوميجا 3 تساعد في تقليل الالتهابات، وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين الدورة الدموية.

هذه الدهون الصحية تلعب أيضًا دورًا في تحسين وظائف الدماغ ودعم الصحة العقلية.

تعد بذور الشيا مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والألياف تساهم في تعزيز عملية الهضم، مما يساعد على الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الألياف الموجودة فى بذور الشيا تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، مما يمكن أن يكون مفيد للأشخاص المصابين بالسكري.

بذور الشيا تحتوي على كمية ملحوظة من البروتين، مما يجعلها خيار جيد للنباتيين والأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية نباتية، والبروتين هو عنصر أساسي لبناء وإصلاح الأنسجة، ودعم وظائف الجسم المختلفة مثل جهاز المناعة.

بذور الشيا تحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، والتي تلعب دور هام في حماية الجسم من التأثيرات الضارة للجذور الحرة، هذه المضادات تساهم في تقليل الضرر الخلوي، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تحتوي بذور الشيا على معادن مهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، هذه المعادن تلعب دور هام في تقوية العظام والأسنان، والحفاظ على كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

بفضل احتوائها على الألياف والبروتين، يمكن أن تساعد بذور الشيا في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، هذا يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط، وبالتالي دعم جهود التحكم في الوزن.