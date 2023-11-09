فوائد فاكهة القشطة، لها مذاق السعادة وقيمة غذائية عالية

فوائد فاكهة القشطة، القشطة من الفاكهة الشهيرة الموسمية التى لها شكل مميز ومختلف، ومذاق جميل يعتبره البعض مذاق السعادة.

وفوائد فاكهة القشطة، عديدة حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهرت بفاعليتها فى علاج السرطان.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن فاكهة القشطة من أنواع الفاكهة الشهيرة التى تنتشر حاليا في الأسواق، وهى تنتمى إلى الفصيلة القشطية ويتم زراعتها بكثرة فى مصر والسودان، ولها عشاق كثيرون.

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القيمة الغذائية الموجودة في القشطة

وأضافت منى، أن فاكهة القشطة لها قيمة غذائية عالية لإحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الفسفور والنحاس والبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب، هذا بالإضافة إلى البروتينات والألياف والكربوهيدرات.

فوائد فاكهة القشطة، فيتو

فوائد فاكهة القشطة

وتابعت، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول فاكهة القشطة طوال موسمها ومن فوائد فاكهة القشطة:-

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

مهمة للرياضيين لأنها تقوي العضلات وتقلل فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائها على البوتاسيوم.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالى مهم قبل ممارسة الرياضة بشكل عام.

تخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم.

تخفض مستوى السكر بالدم وتحسن من إفراز الأنسولين بالدم.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تحتوى على نسبة عالية من أجود أنواع مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية، كما تساعد فى علاج أمراض السرطان.

تعزز من صحة وجمال الشعر والبشرة لاحتوائها على العناصر المهمة التي تحافظ على نضارة البشرة ومقاومة التجاعيد وتساعد فى جمال الشعر ولمعانه.

تعزز صحة العين وتحسين الرؤية لاحتوائها على فيتامين أ.

تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنسيوم.

تعزز صحة الجهاز الهضمى حيث تمنع الإمساك لاحتوائها على الألياف التي تنظم الهضم وتساعد فى تنظيف القولون ومنع الإمساك.

مهمة للمرأة الحامل حيث تقلل من أعراض الحمل، وتساعد فى نمو الجنين بشكل صحي وتعزيز صحته واستقرار الحمل.

تقلل من اضطرابات القولون العصبى وتساعد فى علاج جميع اضطراباته.

تحسن المزاج وبالتالى تساعد فى مقاومة الاكتئاب.

تحسن المزاج وبالتالى تساعد فى مقاومة الاكتئاب. تساعد على الاسترخاء والهدوء والنوم الهادئ.

تقوى العظام والعضلات المفاصل وتمنع الإصابة بهشاشة العظام.