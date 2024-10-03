أمريكا ترفض قصف المنشآت النووية في الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الرئيس بايدن أوضح أن واشنطن لا تدعم استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.

أمريكا ترفض ضرب المنشأت النووية الإيرانية

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها:" نواصل الحديث مع الجانب الإسرائيلي بشأن خياراته للرد على هجوم إيران الصاروخي ونجري محادثات حول نطاق الحملة العسكرية في لبنان وأهدافها"

وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، لا شيء سيحدث اليوم الخميس، بشأن رد إسرائيل على إيران، وجاء ذلك عقب تسريبات إعلامية حول توجيه الاحتلال ضربة انتقامية ضد الجمهورية الإسلامية.

بايدن ينفي توجيه ضربة إسرائيلية اليوم الخميس ضد إيران

وتابع بايدن، في سياق نفيه لتنفيذ ضربة إسرائيلية اليوم الخميس تستهدف مواقع بالداخل الإيراني، نحن لا نعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام بل نقدم لها المشورة.

الرئيس الأمريكي يعبر عن معارضته استهداف النووي الإيراني

ويوم أمس الأربعاء، عبر الرئيس الأمريكي عن رفضه لخطة إسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا رفضه ورفض كامل مجموعة السبع لهذا الأمر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ