صحيفة بريطانية: إسرائيل أرادت إرسال رسالة عبر الهجوم على إيران

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الهجوم على إيران أصاب هدفا عسكريا كان متورطا في القصف على إسرائيل السبت الماضي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع: أن إسرائيل أرادت عبر الهجوم إيصال رسالة أنها بإمكانها الوصول لأي مكان تريده في إيران.

تعليق الخارجية الإيرانية بشأن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان

وعلق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الهجوم الإسرائيلي المحدود فجر الجمعة على أصفهان.

وحذر عبد اللهيان، اليوم الجمعة، من أنه في حال قيام تل أبيب بمغامرة أخرى، فإن رد إيران سيكون حاسما وفوريا وفي أقصى حد.

وأكد عبد اللهيان من نيويورك، خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي، تصميم إيران على المساعدة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مضيفا أن "الرد العسكري على الاعتداء الصهيوني لم يكن سوى عملية محدودة وبسيطة، وفي حالة قيام هذا الكيان بأي عمل مغامرة آخر، فإن رد إيران هذه المرة سيكون حاسما وفوريا وفي أقصى حد له".

وشدد عبد اللهيان على "ضرورة وأبعاد العمل العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الدفاع المشروع والرد التحذيري والعقابي على الاعتداء السافر للكيان الصهيوني على السفارة الإيرانية في دمشق"، مؤكدا "أن هذا العمل كان دقيقا ومحسوبا للغاية".

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ذكر موقع أكسيوس الأمريكي ان واشنطن حذرت تل ابيب من مخاطر التصعيد مع طهران.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين ان ادارة بايدن حذرت إسرائيل من أن التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل.

كشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم الجمعة حالة المنشآت النووية الإيرانية عقب شن إسرائيل هجوما صاروخيا على قاعدة أصفهان الإيرانية.

المنشآت النووية الإيرانية

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية عقب أنباء عن هجوم شنته إسرائيل على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على "إكس" إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة.

وشددت على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأعلن تقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة أن القاعدة العسكرية المستهدفة في أصفهان انطلقت منها المسيرات التي هاجمت إسرائيل.

ونفت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيرانيّ (أعلى هيئة أمنيّة في البلاد)، الجمعة، ما ذكرته وسائل إعلام عن وقوع هجوم أجنبي داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب لها نشرته وكالة أنباء "نور نيوز" إنها "تنفي حدوث أي هجوم أجنبي على إيران"، كما نفت دعوتها إلى اجتماع طارئ.

وأوضحت أن "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إطلاق نار من قبل الدفاع الجوي للتصدي لأجسام صغيرة، والحديث عن انفجار في بعض مناطق البلاد عارٍ عن الصحة".

وأكدت أنه "لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي انفجارات أو حرائق في مرافق أصفهان، والظروف هادئة وطبيعية".

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، رفع القيود التي فرضت في بعض مطارات البلاد، مضيفة "أنها سمحت لشركات الطيران بتنفيذ الرحلات المجدولة".

ومن جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد كبير في الجيش الإيراني في محافظة أصفهان قوله إن "الدفاعات الجوية تصدت لشيء مشبوه، ولم يسفر ذلك عن أي خسائر"، مؤكدًا أن "محطة نطنز النووية تتمتع بأمن كامل".

وكانت مواقع إخبارية إيرانية أفادت في وقت سابق بأن "الدفاعات الجوية رصدت 3 مُسيّرات في سماء أصفهان وسط البلاد فجر اليوم الجمعة، وأنه تم التصدي لها".

وقد نقلت "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) أنها أفادت بعدم وقوع "أضرار كبيرة" في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان (وسط البلد) فجر الجمعة.