حسام زكي: إسرائيل تريد استنساخ السيناريو الوحشي لـ غزة في لبنان متحصنة بعجز عالمي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: إن الجامعة العربية حذرت ودولها الأعضاء، كل على حدة لشهور، من مخاطر الحرب الإقليمية، التي لن يكون أي طرفٍ بمنأى عن تبعاتها، ولكن ها نحن اليوم نقترب بشدة من اندلاع هذه الحرب بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة، ولا يكتفون بالإجرام الذي مارسوه ويمارسونه في غزة، وإنما يريدون استنساخ السيناريو الوحشي ذاته في لبنان، متحصنين بعجزٍ عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي وإجترائهم على كل القواعد القانونية والإنسانية والأخلاقية.

الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية لمناقشة التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتقديم المساعدات العاجلة لمواجهة، العدوان الإسرائيلي المتمادي، برئاسة الجمهورية اليمنية، وذلك بناء على طلب دولة العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وأضاف: نقول بوضوح إن الاعتداءات على لبنان وأهله.. واستعراضات البطش التي أسكرها غرور القوة لن تُحقق الأمن لأي طرف بل هي تزرع بذور صراعات ممتدة، وكراهية متزايدة.

الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل

وأكد السفير حسام زكي، أنه كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يُحقق أهداف جميع الأطراف ويجلب الهدوء للجبهة اللبنانية الإسرائيلية وفق القرار 1701، ولكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل، عِوضًا عن طريق الحلول العقلانية التي تبدأ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، ونزعٍ لفتيل التصعيد في لبنان والمنطقة.

وشدد التأكيد على تضامن الجامعة العربية مع لبنان وحكومته، ومع أهله بكافة مكوناته، بلا تمييز، في هذا الظرف الصعب، ونقف صفًا واحدًا في مواجهة استهداف الدولة اللبنانية ومقدراتها، وزرع بذور عدم الاستقرار فيها.

السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها

وركز السفير زكي على أن إن سيناريوهات الاحتلال مكشوفة، وأغراضه معروفة وعلينا جميعًا أن نتنبه لها ونساعد أهل لبنان.

وشدد على أن السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها مهما كانت الظروف، مؤكدا أنه لن يعبر المجتمع اللبناني هذه الأزمة سوى بقوة نسيجه وتآزر مكوناته واستكمال مؤسساته.

وأضاف: لقد عانى أهل لبنان لسنوات من أزمات متتالية وهم اليوم يواجهون تحديًا جديدًا خطيرًا وهناك أكثر من مليون نازح، وفي مواجهة العدوان وتبعاته الإنسانية المروعة، ينبغي أن تمتد كل يد في العالم لنجدة لبنان وأهله، ومساعدة هذا الشعب الأبيّ على الصمود ليخرج من هذه المحنة أقوى مما كان بإذن الله.