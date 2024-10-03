حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمستعمرة نطوعة بصاروخ موجه.

عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال

وقال حزب الله تفجيرعبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة بمارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة قائلًا: “وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح”.

إجلاء مصابين من قوة لواء جولاني

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مروحيات جيش الاحتلال حاولت إجلاء مصابين من قوة لواء جولاني بعد مواجهات مارون الراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ