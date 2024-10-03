الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمستعمرة نطوعة بصاروخ موجه.

عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال 

وقال حزب الله تفجيرعبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة بمارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة قائلًا: “وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح”.

 

إجلاء مصابين من قوة لواء جولاني

 وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مروحيات جيش الاحتلال حاولت إجلاء مصابين من قوة لواء جولاني بعد مواجهات مارون الراس.

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حزب الله يفجرعبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني ومروحيات إسرائيلية تحاول إجلاء القتلى والمصابين

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حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال بصاروخي بركان

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حزب الله جيش الاحتلال دبابة ميركافا صاروخ موجه لواء جولاني

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