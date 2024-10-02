الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بايدن يعارض شن ضربات إسرائيلية علي منشآت نووية إيرانية

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة قيام إيران بإطلاق نحو 200 صاروخ على إسرائيل.

 بايدن يعارض شن ضربات إسرائيلية علي منشآت نووية إيرانية

قال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا".

وأضاف "نحن السبعة (مجموعة السبع) متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا  بشكل متناسب"، في إشارة الى قادة مجموعة السبع.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن مجموعة السبع "دانت الهجوم الإيراني على إسرائيل"، وتنظر في فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال البيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في محادثات هاتفية مع قادة مجموعة السبع "لبحث هجمات إيران غير المقبولة على إسرائيل وتنسيق ردهم بما يشمل عقوبات جديدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل البيت الأبيض الرئيس الامريكي جو بايدن بايدن

مواد متعلقة

بايدن: هجوم إيران يبدو أنه غير فعال ونناقش مع إسرائيل كيفية الرد

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، بايدن يصدر أمرا عاجلا للجيش الأمريكي

البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل على إسقاط الصواريخ الإيرانية

بايدن: الوقت حان لوقف إطلاق النار في لبنان

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق

زد يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

رسالة تحذير من خامنئى ومادة غامضة بيد الجاسوس، أسرار جديدة عن اغتيال حسن نصر الله

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

ربنا مفضحنيش، خالد الصاوي يكشف أخطر 4 دقائق في حياته بسبب الممنوعات (فيديو)

رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع صديق إيجولا

منوعات

المزيد

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفيش صرف عيش ولا تموين، أسباب تحرمك من الدعم النقدي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: الإسلام دين الإنسانية بامتياز والأزهر حوّلها إلى صيغ عملية

شباب حول الرسول، "عمير بن سعد، برأه الله في القرآن"

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية