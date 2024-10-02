عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة قيام إيران بإطلاق نحو 200 صاروخ على إسرائيل.

بايدن يعارض شن ضربات إسرائيلية علي منشآت نووية إيرانية

قال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا".

وأضاف "نحن السبعة (مجموعة السبع) متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا بشكل متناسب"، في إشارة الى قادة مجموعة السبع.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن مجموعة السبع "دانت الهجوم الإيراني على إسرائيل"، وتنظر في فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال البيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في محادثات هاتفية مع قادة مجموعة السبع "لبحث هجمات إيران غير المقبولة على إسرائيل وتنسيق ردهم بما يشمل عقوبات جديدة".