التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث بالعين السخنة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتصريح بدفن جثة شخص أجنبي لقي مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي يستقلها بطريق العين السخنة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ومصرع شخص أجنبي.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة شخص يحمل جنسية إحدى الدول.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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