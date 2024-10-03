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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية في منتصف   تعاملات، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024  .

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65%  عند مستوى 31536 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77%  عند مستوى 38867 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68%  عند مستوى 13676 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 7565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1 43%  عند مستوى 10764 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39%  عند مستوى 3165 نقطة.

 

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