البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 .

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% عند مستوى 31536 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 38867 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% عند مستوى 13676 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 7565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1 43% عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% عند مستوى 3165 نقطة.