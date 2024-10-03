إطلاق 10 صواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل

قال الإعلام الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومرجليوت بالجليل الأعلى.

الإعلام الإسرائيلي: انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء إصبع الجليل

وأكد انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء إصبع الجليل، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت إسرائيل رصد إطلاق 10 صواريخ على الأقل من جنوبي لبنان.

جدير بالذكر أن جماعة الحوثي أعلنت أن سلاح الجو المسير لديها نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا بـ تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، حيث حققت العملية أهدافها بنجاح، وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها.

جماعة الحوثي: نحيي الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة ولبنان والعراق

وذكرت جماعة اليمنية في بيان لها “تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لـ طوفان الأقصى وكذلك استمرارًا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية”.

وأضاف البيان “نحيي الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، ونؤكد استمرارنا في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان”.

واختتم الحوثيون البيان قائلين: “ونحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى تجدد قوات الحوثى اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة”.