الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صافرات الإنذار في أفيفيم ويرؤون بالجليل الأعلى

الجليل الأعلي، فيتو
الجليل الأعلي، فيتو

أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،  تفعيل صافرات الإنذار في أفيفيم ويرؤون بالجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 إطلاق صافرات الإنذار بالجليل الأعلي 

 وأمس أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن  إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الأعلى.
ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية محدودة في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.


ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

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