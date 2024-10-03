الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال بصاروخي بركان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس استهداف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسماع دوي صافرات الإنذار في مدينة طبريا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

رصد 100 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد 100 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل خلال ساعتين.

 

انفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي

وأشار جيش الإحتلال الي انفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي، بالإضافة إلى رصد إطلاق 25 صاروخًا تجاه الجليل الأعلى أحدثت انفجارات في المنطقة.

 

اندلاع حرائق في مستوطنات شمالي إسرائيل 

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء أمس، باندلاع حرائق في مستوطنات شمالي إسرائيل، إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.

وقالت القناة العبرية، إن الحرائق اندلعت فى مستوطنات شمالي إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية ورجال الإطفاء يعملون على إخمادها.

وفي وقت سابق، نفذت ميليشيا الحوثي عبر سلاح الجو المسير لديها عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا حيث حققت العملية أهدافها بنجاح وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها.

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