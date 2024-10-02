الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط، العديسة مقبرة جنود الاحتلال فى جنوب لبنان

قرية العديسه، فيتو
قرية العديسه، فيتو

اشتباكات عنيفة شهدتها بلدة العديسة جنوب لبنان  بين عناصر حزب الله اللبنانية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي  جراء محاولة تسلل جنود الاحتلال للداخل  اللبناني.

وأدت تلك الاشتباكات إلي  سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط فى معارك مع عناصر حزب الله فى جنوبى لبنان.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الضابط الإسرائيلي الذي قتل خلال القتال جنوب لبنان، وأعلن أنه الملازم ايتان يتسحاك اوستر (22 عاما) حيث قتل خلال اشتباك مع عناصر حزب الله، وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب  إلى 716 جنديا.

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وذكر بيان الجيش الإسرائيلي، أن الجندي من وحدة أجوز، تشكيل الكوماندوز، تم إبلاغ عائلته بخبر مقتله وتمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة رقيب بعد وفاته، وتقام جنازته اليوم قبل حلول عيد رأس السنة العبرية.

حزب الله يفجر عبوة ناسفة فى قوة إسرائيلية ببلدة يارون

 وقال حزب الله فى بيان سابق له، إنه فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أفاد حزب الله بتدمير عناصر لثلاثة دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة أثناء محاولة تقدمها فى مارون الراس.

 وفي السياق ذاته   قال جلعاد أردان مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: إن إيران أطلقت 181 صاروخا باليستيا علي إسرائيل.

 الرد الإسرائيلي على إيران سيكون حاسما

وبعد تلك الاشتباكات والضربات الصاروخية ايضا التي شهدتها اسرائيل ايضا من قبل  ايران شدد ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة، أن بلاده لن تقف مكتوفة  الأيدي أمام اعتداءات إيران، قائلا  إن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون حاسما.

 وفيما يلي أبرز المعلومات عن بلدة  العديسة  اللبنانية 

 

 تعد إحدى القرى الحدودية في قضاء مرجعيون، جنوب لبنان، كما أنها تُعتبر أقرب نقطة لبنانية إلى إسرائيل من جهتها الشرقية، ولطالما كانت في مرمى نيران القوات الإسرائيلي، وهي محاذية لمستعمرة مكساف عام.

تحدها كفر كلا شمالًا، ومركبا وهونين (من القرى السبع المحتلة) جنوبًا، أما من جهة الغرب، فتحدّها بلدتَا الطيبة ورب ثلاثين.

هي أولى البلدات التي احتلّتها إسرائيل عام 1977، وآخر قرية انسحبت منها في مايو عام 2000، كما أن سكانها غالبيتهم من الطائفة الشيعية.

شهدت في فترات سابقة تظاهرات ضد مناورات وأنشطة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، وحاولت القوات الإسرائيلية في 3 أغسط س2021 اختراق الحدود فيها ومحاولة قلع الأشجار، الأمر الذي دعا الجيش اللبناني لإطلاق النار عليهم، فردّوا بأسلحة ثقيلة قتلت ثلاثة أفراد من الجيش اللبناني. وعُرفت وقتها بحادثة "شجرة العديسة".

 

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