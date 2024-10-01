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خارج الحدود

ليلة دامية في إسرائيل، قتلى وجرحى في عملية فدائية بشوارع تل أبيب (فيديو)

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

تل أبيب، نشرت وسائل إعلام عبرية ونشطاء إسرائيليون، لقطات مصورة وثقت عملية إطلاق النار المزدوجة التي استهدفت الإسرائيليين في مدينة تل أبيب.

ووفقا للشرطة الاحتلال، فإن الهجوم المسلح في تل أبيب أسفر عن 6 قتلى وإصابة 16 بينهم اثنان جراحهما حرجة و5 جراحهم خطيرة.

 

عملية إطلاق نار وسط تل أبيب 

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق النار في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنه تم قتل منفذَي عملية إطلاق النار في تل أبيب.

ووقع الهجوم قبل دقائق من إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل. وأظهرت لقطات تلفزيونية مسلحين ينزلون في محطة القطار الخفيف ويفتحون النار.

وحسب القناة 12 العبرية، فإن التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار في تل أبيب هجوم نفذه فلسطينيين، وأنهم قاما بإطلاق النار على إسرائيليين من المسافة صفر.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنهما فلسطينيان من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش أنه سيطلب من الحكومة ترحيل أفراد عائلات المشتبه بهما إلى غزة وتدمير منزليهما.

من جانبها، قالت حركة حماس إن العملية البطولية في يافا المحتلة رد طبيعي على حرب الإبادة والعدوان الصهيوني في غزة والضفة والقدس ولبنان.

 

 

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.                   
 

شبكة أمريكية: الأردن سمح للولايات المتحدة باستخدام مجاله الجوي لإسقاط صواريخ إيران

الهجوم الإيراني، إذاعة جيش الاحتلال تعلن إصابة مبنى شمال تل أبيب

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