الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هل ينجح حزب الله في منع التوغل الإسرائلي للبنان؟ خبير عسكري يجيب

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان، فيتو

أكد العميد بسام ياسين، خبير عسكري، من بيروت، أن إسرائيل أعلنت منذ يومين بدء العملية البرية المحدودة على جنوب لبنان، موضحًا أنه من الطبيعي أن تٌدخل إسرائيل بعض القوات للقيام بمهام الاستطلاع بعدة أماكن، إلا أن القوات الإسرائيلية جربت هذه العمليات الليلة الماضية وصباح اليوم ولكنها فشلت في هذه العمليات.

سقوط 14 قتيلا بين القوات الإسرائيلية

وشدد ياسين، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه في صباح اليوم دخلت بعض القوات الإسرائيلية لمسافة 400 متر، وتم إيقاعها بكمائن محكمة، ووقع إسقاط كثير في صفوف الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن إسرائيل اعترفت بسقوط 14 قتيلا من صفوف الجيش خلال عمليات اليوم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

منع حزب الله التوغل البري الإسرائيلي

وأشار إلى أن إسرائيل منذ الإعلان عن القيام بعملية برية محدودة مازالت تجرب لتكشف عن الأماكن الأضعف في الجهاز الدفاعي لـحزب الله ليتم من خلال هذه النقاط التسلل والدخول والتوغل في البلدات اللبنانية، إلا أن حزب الله حريص على منع الدخول والتوغل البري لإسرائيل بطريقة كبير.

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قدرة ووعي حزب الله في مواجهة قوات الاحتلال 

وتابع: «ما حدث اليوم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يظهر مدى الوعي لحزب الله ، ويكشف أن الأرض محضرة ومجهزة بعبوات وكمائن ومراكز رمي على كل محاور التوغل الإسرائيلي»، موضحًا أن قوة حزب الله في المقاتل البشري وعلى الأرض وليس المسيرات وصواريخ بعيدة المدى، وجنوب لبنان هي أرض مثالية للدفاع عنها.

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