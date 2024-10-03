رئيس محكمة شمال القاهرة يوافق على وجود سيارة إسعاف لتقديم الخدمات العلاجية (صور)
وافق رئيس محكمة شمال القاهرة على الطلب المقدم من نقيب محامي شمال القاهرة بوجود سيارة إسعاف من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.
وجاء في الطلب أن تواجد هذه السيارة لخدمة المحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاء والموظفين لتقديم الإسعافات الأولية في حال حدوث أية أزمة.
منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي وتبكير صرف معاشات أكتوبر
من جانب آخر، كان عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أصدر قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتبكير صرف معاشات شهر أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:
قــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983
والمعدل برقم 47 لسنة 2019
أولًا: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد.
ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للسادة المحامين بالمعاش وأرامل المحامين المتوفين.
ثالثًا: صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتبارًا من يوم 29 سبتمبر 2024.
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