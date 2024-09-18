نقيب المحامين يقرر تبكير صرف معاشات أكتوبر، و500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتبكير صرف معاشات شهر أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:

قــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983

والمعدل برقم 47 لسنة 2019

أولًا: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للسادة المحامين بالمعاش وأرامل المحامين المتوفين.

ثالثًا: صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتبارًا من يوم 29 سبتمبر 2024.