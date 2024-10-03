الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على بيروت، فيتو

قصف بيروت، استشهد شخصين على الأقل وأصيب 11 آخرين نتيجة غارة إسرائيلية على المناطق الوسطى من العاصمة اللبنانية بيروت.


 ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها: "غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح".

وكان مصدر أمني أفاد أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منزلًا في الطابق الثاني ضمن بناء سكني بمنطقة سليم سلام - الباشورية في العاصمة اللبنانية بيروت".

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