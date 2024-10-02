الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بنك أهداف يشمل المنشآت النووية، تفاصيل خطة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

سلاح الجو الإسرائيلي،
سلاح الجو الإسرائيلي، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تنفيذ ما أسمته"رد قاس" على الهجوم الإيراني.

نقاش فى إسرائيل حول طريقة الرد على الهجوم الإيراني

وحسب ما نشرت هيئة البث، فإن نقاش الرد الإسرائيلي على إيران، يجري الآن على المستوى السياسي والأمني ​​حول طبيعة هذا الرد، موضحة أن القرار بشأن طبيعته لم يتخذ بعد. 

 

ولفتت الهيئة نقلا عن مصادر سياسية، أن الهجوم الإسرائيلي للرد على الهجمة الصاروخية، لن يؤدي إلى حرب إقليمية مع إيران.

وتوعدت إسرائيل منذ الأمس برد قاس، على الهجمة الصاروخية، وهددت إيران بأنها ستواجه الرد المرتقب برد أشد.

الرد الإسرائيلي يشمل حقول النفط والمنشآت النووية الإيرانية

وتشير تقديرات المراقبين،  إلى أن الرد الإسرائيلي سوف يستهدف حقول النفط الإيرانية، وكذلك المنشآت النووية التى يرغب نتنياهو فى قصفها ولم يخف رغبته ذلك خلال العديد من تصريحاته.

 

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، للصحفيين فى سياق رده على سؤال عن دعمه المحتمل لتوجيه إسرائيل ضربة للمفاعلات النووية الإيرانية، "الجواب هو لا".

 

وأضاف "نحن السبعة -مجموعة السبع- متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا  بشكل متناسب.

بنك أهداف تحت القصف الإسرائيلي فى الداخل الإيراني

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن "تل أبيب ستهاجم في الأيام القليلة المقبلة منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع إستراتيجية أخرى"، الأمر الذي دفع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إلى إعلان تأمين المنشآت النووية.

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وحول بنك الأهداف المحتمل ضربه في إيران، قال وزير الدفاع السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، "يجب على إسرائيل أن تهاجم إيران، وتقصف كل منشآت النفط والغاز والمنشآت النووية، وتدمر المصافي والسدود".

وفى تغريدة على منصة "اكس" نشرها نتنياهو، اعتبرها البعض بمثابة رسالة تهديد للجانب الإيراني، بعدما أرفقها بصورة ظهر فيها واقفا أمام مقاتلة "أف 35" قال فيها: "سيكون هذا العام عامًا من النصر الكامل. عام جديد سعيد لشعب إسرائيل".

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