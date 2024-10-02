الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الدفاع الإيراني: إذا ردت إسرائيل سنقصفها بصواريخ أكثر تطورًا وتدميرًا

إطلاق صواريخ إيرانية
إطلاق صواريخ إيرانية تجاه تل أبيب، فيتو

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز نصير زاده أن الضربة الصاروخية الإيرانية لإسرائيل الليلة الماضية، كانت جزءا من القدرات الصاروخية الإيرانية.

وزير الدفاع الإيراني: العملية كانت ذكية ومخطط لها بدقة

وقال في تصريحات: "إن هذه العملية كانت ذكية ومخطط لها بدقة ونفذت بنجاح تام.. هذه العملية صممت بما يتناسب مع المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني وكانت عملية ناجحة للغاية".

وأشار إلى أنه تم استخدام جزء فحسب من القدرات الصاروخية الإيرانية وأن قسما كبيرا من القدرات الصاروخية لم يستخدم بعد نظرا إلى التكنولوجيا المتطورة للغاية وقدرتها على التدمير الأكثر شدة.

وزير الدفاع الإيراني: دمرنا أهداف استخباراتية استخدمت لاغتيال اسماعيل هنية

وأكد أن الأهداف المحددة في هذه العملية، كانت عسكرية وعملياتية بالكامل لا سيما الأهداف الاستخباراتية التي استخدمت لـ اغتيال اسماعيل هنية.

وحذر إسرائيل من أنه في حال تجرأت وقامت اسرائيل بالرد، فإن الإجراءات ستكون شديدة جدا وسيتم استخدام تشكيلة أكثر تطورا من الصواريخ. 

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