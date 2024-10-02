بزشكيان من الدوحة: سنرد بقوة وحسم حال تعرضنا لهجمات من إسرائيل

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال تواجده في الدوحة، اليوم الأربعاء: إن بلاده سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا.

وأضاف الرئيس الإيراني أن أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا، ونحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء

زيارة الرئيس الإيراني لقطر

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس الإيراني لقطر تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما ناشد المجتمع الدولي بإلزان إسرائيل لإيقاف عدوانها علي غزة.

وجاء ذلك علي هامش زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الدوحة في زيارة رسمية.



وقالت قناة “الجزيرة” إن بزشيكان وصل الدوحة في زيارة رسمية هي الأولى له إلى قطر منذ توليه منصبه ”، دون تفاصيل أكثر.



وأفاد الديوان الأميري الثلاثاء في بيان بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل الأربعاء في قصر لوسيل الرئيس بزشكيان.د



ومن المقرر أن يبحث الجانبان “العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، وفق البيان.



في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، بأن زيارة بزشكيان تستغرق يومين، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر.



وأوضحت “إرنا” أنه “من المقرر أن يعقد بزشكيان لقاء ثنائيا مع أمير قطر والمشاركة في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD).



كما يشارك الرئيس الإيراني في اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوى، كما تقام مراسم توقيع وثائق التعاون المشترك بين البلدين.



ويتخلل برنامج زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر إلقاؤه كلمة في اليوم الثاني من الزيارة بالاجتماع الـ19 لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، وفق المصدر ذاته.



وتأتي الزيارة بعد ساعات من إطلاق إيران الثلاثاء عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)؛ ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، “ردا على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية وحسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان”.