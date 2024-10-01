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خارج الحدود

نتنياهو: إيران ارتكبت الليلة خطأ كبيرا وستدفع الثمن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل، معتبرًا إن طهران ارتكبت الليلة خطأ كبير وستدفع الثمن.

 

الطيران الإسرائيلى ينفذ هجومًا الليلة على مناطق بالشرق الأوسط

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلت فى وقت سابق، عن الجيش الإسرائيلي، أن الليلة سيقصف سلاح الجو بقوة في مناطق بـالشرق الأوسط.

فيما زعم موقع “أكسيوس” نقلًا عن مسؤول أمريكي قوله، إن الولايات المتحدة وإسرائيل نجحتا وأحبطتا الهجوم الإيراني الذي وصفته بغير الفعال.

الحرس الثوري يهاجم إسرائيل بـ 250 صاروخًا 

وشن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، هجومًا على إسرائيل بواسطة 250 صاروخًا، على مناطق عدة في الأراضي المحتلة، قالت إيران أنه موجة أولى انتهت، وتوعدت الاحتلال في حالة الرد.

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