إسرائيل تعترف لأول مرة: قواعد بسلاح الجو تعرضت لقصف بصواريخ إيرانية

رغم التكتم الإسرائيلي على الأضرار التي لحقت بها جراء القصف الصاروخي الإيراني، اعترف جيش الاحتلال بتضرر معسكرات لسلاح الجو بسبب الهجوم الإيراني أمس، وذلك حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

إطلاق 200 صاروخ بشكل غير مسبوق على إسرائيل

وكانت إيران هاجمت إسرائيل مساء الثلاثاء عبر إطلاق 200 صاروخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

الحرس الثوري: العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان.

وتوعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي.