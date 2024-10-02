الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حكومة الاحتلال تقرر تنفيذ رد قاس على الهجوم الإيراني

صواريخ ايران، فيتو
صواريخ ايران، فيتو

قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي تنفيذ رد قاس على الهجوم الإيراني على إسرائيل، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

 رد قاسٍ على الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "نقاشات تجري الآن على المستوى السياسي والأمني ​​حول طبيعة الرد الإسرائيلي وأن القرار بشأن طبيعته لم يتخذ بعد".

ونقلت عن مصادر سياسية قولها،  أن الرد سيكون قاسيًا، لكنها أشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي  لن يؤدي إلى حرب إقليمية  مع إيران.

عدة عوامل تؤثر على رد الفعل الإسرائيلي

وأشارت الهيئة إلى أن عدة عوامل تؤثر على رد الفعل الإسرائيلي المتوقع، بما في ذلك الانتخابات في الولايات المتحدة المقررة بعد شهر تقريبًا.

وكانت إيران قصفت إسرائيل بنحو 200 صاروخ ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحائها.

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