وصفة طبيعية تخلصك من كلف البشرة وتوحد لونها

الكلف من المشكلات التى تنتشر بالبشرة وتواجه العديد من الفتيات وتؤثر في مظهر البشرة بشكل سلبى ما يزعج الفتيات كثيرًا.

والتخلص من الكلف أمر ضرورى لتوحيد لون البشرة وإعادة جمالها ونضارتها، لذا تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تقضي على الكلف.

وصفة طبيعية تخلصك من الكلف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تقضي على الكلف.

المكونات:

صفار بيضة

ملعقة حلبة مطحونة

ملعقة ماء ورد

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الحلبة ونضيف لها ماء الورد وصفار البيضة بعد خفقها ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة حتى يجف تماما.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة ويقضي على الكلف وآثار الحبوب بالبشرة ويعزز من نضارتها.

التخلص من الكلف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.