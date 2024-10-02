مواجهات نارية تنتظر الأهلي خلال شهر أكتوبر الجاري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض العديد من المواجهات القوية خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات كأس السوبر المصري، وبطولة انتركونتيننتال.

ويشارك النادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري الممتاز للموسم الماضي، كما يخوض منافسة كأس انتركونتيننتال بصفته الفريق الحائز علي لقب دوري أبطال إفريقيا.

مواجهات قوية تنتظر الأهلي خلال شهر أكتوبر الجاري

وينتظر الأهلي العديد من المواجهات القوية خلال شهر أكتوبر، فعلي صعيد منافسة كأس السوبر المصري فيواجه الأحمر في أولي مبارياته في البطولة نظيره سيراميكا كليوباترا وفي حال تخطيه تلك العقبة سوف يلتقي بالفائز من مباراة الزمالك ونادي بيراميدز.

أما علي صعيد كأس انتركونتيننتال فسيلتقي الأهلي في مباراة قوية أمام فريق العين الإماراتي الذي تأهل لملاقاة الأحمر بعد الفوز علي فريق أوكلاند سيتي.

مواعيد كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي

ووفقا للمواعيد التي أعلنها مجلس أبوظبي الرياضي فإن الأهلي سيواجه سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر علي ملعب ستاد محمد بن زايد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا بتوقيت القاهرة.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال للأندية

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولى.