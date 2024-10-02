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رياضة

أفشة يواصل تدريباته الفردية في فترة الراحة السلبية (صور)

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة

واصل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات الفردية التي يؤديها خلال الفترة الحالية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء لمدة أسبوع، عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك. 

وكان أفشة بدأ تدريبات فردية داخل الجيم خلال الفترة الماضية، وذلك للمحافظة علي مستواه البدني استعدادا لعودة الأهلي  إلي التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة الراحة. 

وعلي صعيد آخر، قرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي،  القائم بأعمال مدير الكرة، فتح ملف التجديد للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

 بجانب التجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، والذي سيعقد محمد رمضان جلسة معه بشأن حسم أمر التجديد للأحمر، سيناقش محمد رمضان تجديد عقود كلا من   حمزة علاء  وأحمد نبيل كوكا، واكرم توفيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات.

وسافر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلى سويسرا للحصول على إجازة لمدة أسبوع بعد انتهاء مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يعود كولر للقاهرة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادا لبدء إعداد الفريق.

وتداولت عدة أنباء خلال الساعات الماضية عن سفر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلى سويسرا للحصول على إجازة لمدة أسبوع دون الحصول على إذن من إدارة المارد الأحمر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، متسائلا: “كيف سيسافر مارسيل كولر من السعودية عقب انتهاء السوبر الأفريقي أمام الزمالك بدون إذن إدارة الأهلي؟".

ووجه سؤالا للجماهير: "كيف سيتم حجز تذاكر الطيران إلا أن عن طريق إدارة الأهلي؟".

وتابع شوبير: الكلام عار تماما من الصحة كولر اتفق مع إدارة الأهلي على الحصول على إجازة قبل السفر للسعودية للعب السوبر الأفريقي.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك  بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

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