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رياضة

محمد هاني يؤجل حسم مصير خالد عبد الفتاح في الأهلي

خالد عبد الفتاح،فيتو
خالد عبد الفتاح،فيتو

الأهلي، انتشرت أنباء مؤخرا باقتراب رحيل خالد عبدالفتاح عن صفوف النادي  الأهلي.

ويرغب خالد عبدالفتاح في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة أنه خارج حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأكد مصدر أن الاهلي لم يحسم موقف خالد عبدالفتاح خاصة مع إصابة محمد هاني بجزع بالرباط الصليبي والذي سيغيب على إثرها 3 أشهر.
ومن المقرر أن يفتح محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي  القائم بأعمال مدير الكرة، ملف رحيل أو بقاء اللاعب مع مارسيل كولر.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

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