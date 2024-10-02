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خارج الحدود

نيويورك تايمز: الحرس الثوري الإيراني أقنع خامنئي بضرب إسرائيل

الخامنئى مع الحرس
الخامنئى مع الحرس الثورى الإيرانى، فيتو

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحرس الثوري الإيراني أقنع المرشد علي خامنئي بتوجيه ضربة صاروخية لإسرائيل، لإظهار قوة إيران واستعدادها لحماية سيادتها.

إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية صوب إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم "إنه بعد أيام من النقاشات رفيعة المستوى الحكومة الإيران، نجح كبار القادة العسكريين الإيرانيين في فرض رأيهم بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية صوب إسرائيل، الثلاثاء، بعد أن أقنع كبار القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني المرشد الأعلى علي خامنئي، بأنها المسار الوحيد إذا رغبت إيران بأن تظهر بمظهر القوة".

 تنفيذ الهجمات الصاروخية

وأشار الصحيفة إلى أن الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، كان من بين الذين حثوا على ضبط النفس في أول الأمر، لكنه عاد وقال، الثلاثاء، بعد تنفيذ الهجمات الصاروخية، أن ذلك كان عملًا مشروعًا من أجل الدفاع عن النفس، مشدد على أن إسرائيل تحاول إدخال إيران في صراع واسع النطاق.

وحذر بزشكيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن "إيران لا تسعى للحرب، لكنها ستتصدى بحزم لأي تهديدات"، مضيفا: "هذه لمحة صغيرة من قدراتنا، لا تدخلوا في حرب مع إيران".

وفي وقت سابق أعلنت جيش الإحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على إسرائيل، مؤكدا اعتراض معظمها ومقتل شخص واحد.

تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني بقوة في غضون أيام، وستستهدف مواقع نفطية واستراتيجية هامة في إيران.

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