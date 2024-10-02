السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الصراع بين إيران وإسرائيل.. أبرزها نشوب حرب إقليمية شاملة.. وهذه أبرز خيارت تل أبيب للرد على هجوم طهران

الهجوم الإيراني على إسرائيل، تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا خطيرا، في ظل اتساع دائرة الحرب التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ثم انتقلت إلى لبنان، وتتجه إلى حرب إقليمية شاملة تهدد المنطقة بالكامل.

السيناريوهات المستقبلية للصراع بين إيران وإسرائيل

وشنت إيران بالأمس هجوما صاروخيا مفاجئا على دولة الاحتلال الإسرائيلي استخدمت فيه عدد كبير من الصواريخ البالستية، استهدفت قواعد عسكرية ومقرات للموساد في الأراضي المحتلة.

ويأتي هذا الهجوم بعدما تعهدت إيران مسبقا بالرد على إسرائيل بعد عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس أثناء تواجده في العاصمة طهران، إلا أنها أخرت الرد، حتى جاءت عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

هجوم إيراني كبير على إسرائيل

ويتكتم جيش الاحتلال الإسرائيلي على خسائر إسرائيل، من الهجوم الإيراني ودعا المستوطنين لعدم مشاركة فيديوهات سقوط الصواريخ على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن يبقى الرد الإسرائيلي على هذا الهجوم هو الذي سيحدد البوصلة التي يسير عليها الصراع في المنطقة، أمام إسرائيل خياران لا ثالث لهما، الأول أن ترد ردا قاسيا على إيران الأمر الذي يتسبب في اندلاع حربا إقليمية.

خطر الحرب الإقليمية يهدد منطقة الشرق الأوسط

أما الخيار الثاني فهو قيام إسرائيل بضرب أهداف صغيرة في إيران، لا تشكل خسائر كبيرة، وتجنب الهجوم على المفاعلات النووية الإيرانية، لأن هذه المواقع هي الأكثر خطورة وحساسية في طهران.

ومارست الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ضغوطا كبيرة لتهديد إيران وردعها عن توسيع الهجوم على إسرائيل، وشاركت هذه الدول في التصدي للهجمات التي نفذتها طهران على تل أبيب.

فإيران تعلم جيدا أنها لا تواجه إسرائيل بشكل منفرد، وأن الولايات المتحدة لأمريكية ستنخرط في الحرب بشكل مباشر في حال هزيمة إسرائيل خلال المواجهة مع طهران.

الدول الغربية تدخل على خط الصراع بين إيران وإسرائيل

وحركت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قطعا عسكرية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط، وعززت دفاعاتها في المنطقة للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات إيرانية.

وفي هذا السياق قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان، إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اعترضت عدة صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وأضاف البيان: "ندين هذا العمل العدواني الفظيع من جانب إيران، وندعوها إلى وقف أي هجمات أخرى، بما في ذلك تلك التي تشنها الجماعات الوكيلة لها".

وتابع: "لن نتردد أبدًا في حماية قواتنا ومصالحنا في الشرق الأوسط، ودعم الدفاع عن إسرائيل وشركائنا في المنطقة".

ونقل البيان عن أوستن قوله: "أنا فخور للغاية بمهارة وشجاعة القوات الأمريكية التي ساعدت في إنقاذ الأرواح من الهجوم الإيراني، وتواصل دعم الدفاع الإسرائيلي ومنع اتساع نطاق الصراع أو التصعيد".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لا تزال قواتنا متمركزة لحماية القوات الأمريكية وشركائها في الشرق الأوسط، وتحتفظ الوزارة بقدرة كبيرة للدفاع عن شعبنا، وتقديم المزيد من الدعم للدفاع عن النفس الإسرائيلي، وردع المزيد من التصعيد".