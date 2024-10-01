الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الهجوم الإيراني، وزير الدفاع الإسرائيلي يختبئ تحت الأرض وإيقاف الرحلات بمطار الخميني

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلامية إيرانية، عن إيقاف الرحلات الجوية في مطار الخميني الدولي بطهران حتى إشعار آخر، وذلك بعد الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل.

اختفاء وزير دفاع الاحتلال تحت الأرض

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع  الإسرائيلي يوآف جالانت، يتواجد في مبنى تحت الأرض بوزارة الدفاع بتل أبيب.

وقال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة دولة الاحتلال في مواجهة الهجمات الإيرانية.

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