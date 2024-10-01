إيران تؤكد إصابة أهداف في إسرائيل، والاحتلال يتوعد برد مختلف (فيديو)
أكدت وكالة أنباء فارس عن مسئول إيراني، في نبأ عاجل منذ قليل، أن أكثر من ثمانين صاروخا أطلقها الحرس الثوري الإيراني أصابت أهدافها.
دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية في اتجاهها لإسرائيل
وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن هناك دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة.
جيش الاحتلال يهدد إيران برد مختلف في الوقت المناسب
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الرد على إيران هذه المرة سيكون مختلفا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، اعترضنا عددا غير قليل من الصواريخ الإيرانية وهناك إصابات محددة.
واستطرد، لا نرصد أي تهديد جوي من إيران الآن وبإمكان الجميع الخروج من الملاجئ مع إبقاء حالة اليقظة والتأهب.
زاعما، أن هذا الهجوم ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
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