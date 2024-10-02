فيكتورو: الولايات المتحدة لا ترغب في السلام والاستقرار بالشرق الأوسط
سفير روسيا لدى إسرائيل: ندعو لإنهاء العمليات القتالية في المنطقة فورًا
دعا سفير روسيا لدى تل أبيب، أناتولي فيكتورو، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإنهاء العمليات القتالية في المنطقة فورا ووقف انتهاك سلامة وسيادة الدول المجاورة.
سفير روسيا: الولايات المتحدة لا ترغب في السلام والاستقرار بالشرق الأوسط
وقال أناتولي فيكتورو: "حان الوقت للانخراط في بحث حقيقي عن حل سياسي للخروج من هذا الوضع الخطير"، مضيفا: "إن إجراءات الولايات المتحدة تؤكد عدم رغبتها في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأدانت روسيا الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، وعملية اغتيال حسن نصر الله، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تهدد استقرار المنطقة وتجرها إلى حرب إقليمية.
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