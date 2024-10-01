الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعترف بإسقاط الحوثيين طائرة تابعة له

طائرة كيو 9 الأمريكية،
طائرة كيو 9 الأمريكية، فيتو

اعترف مسؤولون عسكريون أمريكيون، اليوم، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" أسقطوا طائرة بدون طيار في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، في وقت سابق اليوم: "أسقطنا طائرة أمريكية من طراز كيو 9 أثناء تنفيذها عمليات في صعدة".

 

الجيش الإسرائيلي يقصف أهداف عسكرية في اليمن

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الأحد، ضرب أهداف عسكرية يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، على بعد حوالي 1800 كيلومتر (1120 ميلًا) من حدود الاحتلال.

 

وقال جيش الاحتلال، "ركزت الغارات الجوية على البنية التحتية العسكرية الرئيسية في منطقتي رأس عيسى والحديدة، بما في ذلك محطات الطاقة والميناء المستخدم لاستيراد النفط".

 

جالانت يكشف الهدف من ضربات مدينة الحديدة 

وعقب الغارات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه ليس هناك مكان بعيد بالنسبة إلى إسرائيل. 

وقال جالانت في بيان صادر عن مكتبه بعد تنفيذ الضربات على مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين "رسالتنا واضحة: بالنسبة إلينا، ليس هناك مكان بعيد".

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انصار الله الحوثيون طائرة بدون طيار رأس عيسى الحديدة جالانت كيو 9

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