محلل سياسي: رد إسرائيل على الحوثيين كان متوقعًا وتل أبيب تريد توسيع الحرب

قال فادي عاكوم، المحلل السياسي، إن إسرائيل تريد توسيع دائرة الحرب لتشمل منطقة الشرق الأوسط بأكلمها، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تبعتث رسائل استفزازية من خلال ما فعلته بغزة ولبنان واليمن لدفع إيران لتغير موقفها الداعي في عدم إدخالها في الحرب الإقليمية.

توقيت رد إسرائيل على صواريخ الحوثيين

وأضاف «عاكوم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رد إسرائيل على الصواريخ التي أطلقها الحوثيون كان متوقعًا، لكن توقيت الرد كان مريبًا لاسيما وأن هناك نوع من الانتصاب في الداخل الإيراني حول طبيعة الرد على اغتيال حسن نصر الله، فضلا عن أن الأمر يدعو إلى التريس والدبلوماسية حتى لا تخسر إيران اتفاقياتها الجديدة مع الدول التي كانت تعاديها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

هجمات صاروخية مكثفة على إسرائيل

ولفت إلى أن إيران لا تريد الدخول في الحرب بشكل مباشر أو تعطي الضوء الأخضر الحقيقي لشن هجمات صاروخية مكثفة على الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن كل الأذرع التابعة لإيران سواء كانت في اليمن أو العراق أو لبنان أو سوريا تمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ فلو أعطت إيران الضوء الأخضر بإطلاق الصواريخ ستكون النتائج مدمرة في الداخل الإسرائيلي.