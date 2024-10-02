الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يستهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه استهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوبي كريات شمونة برشقة صاروخية وحقق إصابات مباشرة.

حزب الله يتصدى لقوة إسرائيلية في بلدة العديسة 

وقال حزب الله أنه تصدى فجر اليوم لـ قوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة عديسة وأجبرها على التراجع واشتبك معها وكبدها خسائر.

وفي بيان للحزب قال: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع».

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.
 

txt

حزب الله: تصدينا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة عديسة وكبدناها خسائر

txt

بعد الهجوم الإيراني، حزب الله يقصف بالصواريخ المدفعية الإسرائيلية في بيت هيلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حزب الله جيش الاحتلال لبنان كريات شمونة

مواد متعلقة

حزب الله: تصدينا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة عديسة وكبدناها خسائر

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية محمد جعفر قصير قائد "الوحدة 4400" في حزب الله (صورة)

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

أخبار مصر: زيادة سعر دواء شهير، كيف أنقذت 3 دول كبرى إسرائيل، مفاجأة بقائمة الفراعنة لمواجهة موريتانيا، قفزة للذهب بعد هجوم إيران

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا

كيف تحجز أراضي الإسكان والسداد بالدولار؟

انتهاء حصار صلاح الدين للقدس بالاستيلاء عليها بعد 80 عاما تحت قبضة الصليبيين

منوعات

المزيد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شرب القهوة وخطورة الإفراط فيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية