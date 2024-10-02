خبير قانون دولى يكشف عواقب إقدام إسرائيل على غزو لبنان بريًا

قال أيمن سلامة خبير القانون الدولى إن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عملية برية تقودها "الفرقة 98" في جنوب لبنان لاستهداف معاقل حزب الله، لن يجد مهمة سهلة على الإطلاق.

تحصينات حزب الله في الجنوب اللبناني

وأضاف: تحصينات حزب الله في الجنوب اللبناني وبيروت قوية للغاية خاصة أن هذه المناطق من أهم معاقل الجماعة الإسلامية والجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" والأخيرة أحد الاذرع الإيرانية في لبنان.



واكد سلامة فى تصريح لـ"فيتو" أنه من المتوقع أن تواجه القوات الإسرائيلية عقبات أقوى من التي واجهتها عند اجتياح لبنان في أعوام 1978 و1982 و2006، بعد أن نجح حزب الله في تنظيم قدراته وتطويرها، ولاسيما بمنطقة الحدود الوعرة التي تطل عليها التلال الصخرية شديدة الانحدار.

وأشار إلى وجود أنفاق قتالية بتكتيكات وأسلحة جديدة من شأنها أن تزعج القوات الإسرائيلية بنقاط ضعفها التي ترتبت على الإرهاق المتزايد في قدرتها العسكرية والاقتصادية والسياسية بعد عام من حرب غزة

عملية برية محدودة في لبنان



كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن بدء عملية برية محدودة تقودها "الفرقة 98" في جنوب لبنان، تستهدف معاقل حزب الله.



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العمليات البرية "محدودة ومحددة الأهداف" وموجهة ضد أهداف ومنشآت حزب الله في جنوب لبنان على حد قوله.

من ناحية آخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 55 شخصًا وإصابة 156 آخرون بجروح جراء غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الغارات الإسرائيلية «في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 55 شخصًا وإصابة 156 بجروح».

ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحزب الله، استشهد 1873 شخصًا، كما أفاد تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية الثلاثاء. وعبر نحو 240 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، منذ 23 سبتمبر، كما أعلنت الوحدة في التقرير نفسه، وأوضحت الوحدة أن بين العابرين 176,080 مواطنًا سوريًّا و63,373 مواطنًا لبنانيًّا.

ومنذ أيام، تنفّذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، التي تعتبر مناطق نفوذ لحزب الله، كان أعنفها الغارات التي شنتها يوم الجمعة الماضي والتي اغتالت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرا في بيان من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله في المباني هناك.

