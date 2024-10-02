الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هيئة الأركان الإيرانية: ضرباتنا استهدفت 3 قواعد جوية إسرائيلية ومراكز اغتيالات للموساد

الضربات الإيرانية
الضربات الإيرانية على إسرائيل، فيتو

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الضربات الإيرانية على إسرائيل استهدفت 3 قواعد جوية وأهداف عسكرية أخرى.


وقال باقري: "رغم كل الجرائم الإسرائيلية، الجمهورية الإسلامية التزمت بالموازين الأخلاقية والإنسانية، واقتصرت الضربات علي 3 قواعد جوية رئيسية لدي الكيان وقواعد للموساد كمركز الاغتيالات".

 

وأضاف: "واستهدفنا قاعدة نيفاتيم وقاعدة حتسريم اللتين استخدمتا لاغتيال الشهيد نصرالله كما استهدفنا الرادارات الاستراتيجية ومراكز تجمع الدبابات والمدرعات والجنود الإسرائيليين قرب غزة الذين كانوا يقومون بقتل وإبادة أهاليها".

وكانت هيئة الأركان الإيرانية قد أعلنت في بيان لها أنه في حالة التدخل المباشر للدول الداعمة لإسرائيل في أي هجوم على إيران، فإن قواعدها ومصالحها في المنطقة ستواجه ردًّا قويًّا.

وأشارت إلى أن إيران لم تبدأ أي حرب على مدى السنوات الـ45 الماضية ولكن سترد بقوة على أي اعتداء عليها.

وفي وقت سابق، حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تدوينة نشرت باللغة العبرية عبر حسابه على منصة "إكس" من أن الضربات ضد إسرائيل ستصبح "أقوى وأكثر إيلامًا".

كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان دفاعًا عن مصالح إيران ومواطنيها.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أولي: "ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".

 

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