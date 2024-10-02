هاريس: إيران قوة مزعزعة للاستقرار وسأعمل على ضمان قدرة إسرائيل

زعمت نائبة الرئيس الأمريكى، والمرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة، كامالا هاريس، اليوم، إن إيران قوة مزعزعة للاستقرار.

هاريس تؤكد العمل على ضمان قدرة إسرائيل للدفاع عن نفسها

وتابعت كامالا هاريس، فى سياق تعلقها على الهجمة الصاروخية الإيرانية، سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران.

هاريس تتهم إيران بأنها قوة مزعزعة للاستقرار

وشددت هاريس، لن نتردد أبدا في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحنا ضد إيران.

وأشارت هاريس، أؤيد بشكل مطلق أمر بايدن بإسقاط الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل، نقيم تأثيرات الهجوم الإيراني لكن المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل أحبطته بمساعدة أمريكية.