محمد رمضان يظهر "العين الحمراء" للاعبي الأهلي.. عقوبات مالية مليونية.. إبرام صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي.. وقرار مهم مع محمد الشناوي

الأهلي، لم يمض سوى 48 ساعة على تعيينه، وأصدر محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي، عدة قرارات نارية.

وتدخل محمد رمضان في إدارة كافة صفقات الفريق في إدارة التعاقدات والإسكاوتنج، وليكون حلقة الوصل بين إدارة الفريق ومارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

محمد رمضان يضع غرامات ضخمة

وكشف الإعلامي خالد الغندور، أن محمد رمضان بدأ في إظهار العين الحمراء للاعبي الفريق الأول بالأهلي، بعد الاستقرار على تعديل اللائحة الخاصة بعقوبات اللاعبين.

وتابع الغندور خلال برنامجه استاد المحور أنه سيتم تغريم اللاعب مليون جنيه في حالة حضور مناسبة خاصة أو عامة بدون موافقة رسمية.

وأضاف: "في حالة خرق الحظر الإعلامي يتم تغريم اللاعب 800 ألف جنيه".

واختتم الغندور: "في حالة الظهور على السوشيال ميديا بدون إذن سواء لايف أو بوست يتعلق بالفريق أو بأي أمر آخر، يتم تغريم اللاعب 500 ألف جنيه".

محمد رمضان مع الخطيب، فيتو

لم شمل اللاعبين

وأكد مصدر، أن رئيس القلعة الحمراء، طلب من محمد رمضان أولا لم شمل اللاعبين في أقرب وقت وإغلاق صفحة خسارة السوبر الأفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك، والتركيز على المرحلة المقبلة، بداية من لقب السوبر المحلي أو مباراة العين الإماراتي في بطولة الإنتركونتيننتال.

وأضاف أن رئيس الأهلي طلب أيضا من محمد رمضان إعادة الانضباط لغرفة ملابس الفريق في أقرب وقت، ومنع أي تجاوزات أو خروج عن النص من أي لاعب سواء داخل أو خارج الملعب، وأن يعلي مصلحة الأهلي فوق الجميع على كل نجوم الفريق ومساعدة الجهاز الفني بقيادة كولر في مهام عمله من خلال تهيئة المناخ العام له.

وتعمل إدارة النادي الأهلي حاليًّا على تعيين عناصر جديدة أو البحث عن كوادر تساعد الأهلي على إبرام أفضل صفقات للفريق.

استغلال عدم غلق الميركاتو الصيفي

وتعمل إدارة النادي الاهلي على قدم وساق مع إدارة الاسكاونتج على إبرام صفقات جديدة هذا الصيف وصرف النظر عن فكرة الاكتفاء بصفقات الميركاتو الصيفي الجاري واستكمال الباقي ليناير.

وتسعى إدارة الاهلي إلى إنهاء معظم الصفقات حتى لو محلية وذلك بعد عقد اجتماع مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

كما تعمل إدارة الاهلي على تحديد صلاحيات كولر خاصة وأنه أصبح يتحكم ويتدخل في الأمور الإدارية بالفريق وفي لائحة عقوبات اللاعبين.

ويدرس محمد رمضان حاليا مع لجنة تخطيط الكرة في الأهلي، بضرورة دعم مركزي المدافع والجناح، إذ جاء على رأسهم ثنائي نادي زد محمد إسماعيل وعبدالرحمن البانوبي، بجانب ترشيح عدد من اللاعبين المحليين، وهو ما يرفضه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي يفضل دعم الفريق بصفقة أجنبية جديدة في مركز الهجوم.

محمد رمضان يتسلم ملف تجديد عقد الشناوي

وعلمت “فيتو” أن هناك جلسة تجمع بين محمد رمضان مع محمد الشناوي قريبا لحسم هذا الملف وإعلان تجديد عقد الحارس الدولي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث يشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".